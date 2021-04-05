اتحاد الكرة الليبي يكشر عن أنيابه للجماهير حال حضور المباريات

مباراة فريق الأخضر أمام التعاون في الدوري (المركز الإعلامي)

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم حسين البوسيفي، في تصريح لقناة «ليبيا الرياضية»، عودة الدوري الليبي لكرة القدم الممتاز الجمعة المقبل، وستستمر المنافسات في شهر رمضان على بعض الملاعب خلال الفترة المسائية بسبب عدم وجود إنارة كافية في كل الملاعب ومن بينها ملعب طرابلس الدولي.

وقال البوسيفي: «سنحرص على عدم تواجد الجمهور الرياضي في المباريات، وفي حالة وجود الجمهور لأي نادٍ سوف تنقل مباريات هذا النادي إلى ملاعب محايدة».

كان الدوري الليبي توقف في الجولة السادسة بسبب استحقاقات المنتخب الوطني، وكانت لجنة المسابقات اعتمدت ستة ملاعب لإجراء مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم خلال شهر رمضان عليها، وهي في المجموعة الأولى (المنطقة الشرقية) ملعب شهداء بنينا وملعب المرج وملعب شيخ الشهداء، وفي المجموعة الثانية (المنطقة الغربية) ملعب حسن الأمير وملعب مصراتة وملعب زوارة.