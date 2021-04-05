مواهب واعدة في بطولة أم درمان للفئات السنية

منافسات بطولة أم درمان للفئات السنية (إنترنت)

اختتمت أمس الأحد المرحلة الأولى لبطولة أم درمان لكرة القدم للفئات السنية التي يشرف عليها وينظمها نادي أم درمان بمنطقة أبوسليم بطرابلس، التي تميزت بوفرة المواهب الواعدة في مختلف الفرق.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، قال عضو اللجنة المنظمة للبطولة سالم مراجع: «تختتم البطولة الجمعة المقبل بإقامة مباريات الدور نصف نهائي والنهائي».

وأضاف: «في النصف نهائي لبطولة مواليد 2009/ 2010 الاتحاد سيلتقي مدرسة طرابلس، وأم درمان مع مدرسة الرياضية، والفائزان سيلتقيان لتحديد بطل الفئة».

واختتم: «في بطولة مواليد2011/ 2012، الاتحاد سيلتقي مدرسة سبورت، والمدينة مع مدرسة سيدي سليم، والفائزان يلتقيان في النهائي، لتحديد بطل الفئة».

منافسات بطولة أم درمان للفئات السنية (إنترنت)

منافسات بطولة أم درمان للفئات السنية (إنترنت)