الأهلي طرابلس يلتقي المروج والاتحاد مع اليرموك والنصر يواجه الأهلي بنغازي في «سداسي السلة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 05 أبريل 2021, 05:08 مساء
الأهلي طرابلس في منافسات السلة (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

يتجدد الموعد، اليوم الإثنين، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي مع ثلاث مباريات في الجولة التاسعة لإياب الدور السداسي لبطولة ليبيا لكرة السلة.

المباراة الأولى ستجمع المروج والأهلي طرابلس، ويعقبها لقاء الاتحاد مع اليرموك، وفي المباراة الثالثة سيلتقي النصر مع الأهلي بنغازي.

وقبل المباريات الثلاث، أصبحت الصدارة لأهلي طرابلس بـ15 نقطة وأقرب الملاحقين النصر 13 نقطة، تتساوى بعدها فرق الاتحاد والمروج والأهلي بنغازي برصيد 12 نقطة لكل منها، وسادس الترتيب اليرموك بـ8 نقاط.

يشار إلى أن البطولة تختتم غدًا الثلاثاء بإقامة آخر ثلاث مباريات، الأولى ستجمع الاتحاد والنصر ويعقبها لقاء المروج مع اليرموك، وتختتم البطولة بمباراة الأهلي بنغازي مع الأهلي طرابلس.

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