4 ليبيين في عالمية المبارزة بمصر

أبطال المبارزة الليبية (فيسبوك)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للمبارزة عزالدين القاضي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، مشاركة ليبيا في بطولة العالم للمبارزة تحت 20 عامًا (فردي وفرق)، التي تستضيفها مصر في الفترة من 9 حتى 12 أبريل الجاري.

وأضاف القاضي أن الوفد الليبي المشارك في البطولة برئاسة الأمين العام للاتحاد ضو التومي، يضم المدرب إيهاب أبوشكيوة، والمعد البدني علي عبدالله، والرياضيين أبوبكر رضا ومحمد الجبالي ومالك محمد ومحمد القاضي.

وعلى هامش البطولة سيشارك المدرب سراج التاجوري في دورة المدربين التي ستقام بالقاهرة على هامش بطولة العالم في الفترة من 6 إلى 12 أبريل الجاري، وبإشراف الاتحاد العربي للمبارزة.