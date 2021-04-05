استحواذ ليبي في القدم المصغرة رئيسًا ومقرًا.. وطويلب: أهداف طموحة كثيرة في الطريق

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 05 أبريل 2021, 02:37 مساء
حسين الطويلب (أرشيفية - إنترنت)

عقد رؤساء اتحادات كرة القدم المصغرة لدول تونس والجزائر والمغرب اجتماعًا بمدينة القنيطرة المغربية، بينما شاركت ليبيا عبر برنامج زووم على الإنترنت تم فيه الاتفاق على تأسيس الاتحاد المغاربي لكرة القدم المصغرة، برئاسة الليبي حسين الطويلب.

أما النائب الأول جاء مغربيًّا طارق زكريا والجزائري منصف سويسي نائبًا ثانيًّا، والتونسية كوثر بلحاج أمينًا عامًا، والتونسي أشرف بن صالحة رئيسًا شرفيًّا، وتم اختيار مدينة مصراتة بليبيا مقرًا للاتحاد المغاربي لكرة القدم المصغرة.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، لرئيس الاتحاد المغاربي للقدم المصغرة حسين الطويلب، قال: «هناك أهداف طموحة كثيرة في اللعبة، وتم الاتفاق على استضافة الجزائر للاجتماع الثاني للاتحاد، واتفق أيضًا على تنظيم بطولتين مغاربيتين للقدم المصغرة واحدة للأندية والثانية للمنتخبات».

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