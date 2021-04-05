بالصور: الزناد يتغزل في مصر.. ويقدم عرضًا جريئًا أمام الأهرامات

الزناد أمام الأهرامات (صفحة مالك الزناد عبر فيسبوك - 5 أبريل 2021)

كشف الملاكم الليبي مالك الزناد، المصنف الـ90 عالميًّا، زيارته إلى مصر، وتحديدًا للأهرامات الثلاثة، اليوم الإثنين، عبر صفحته الشخصية والرسمية على «فيسبوك»؛ حيث كتب تدوينة قصيرة كتب فيها: «اسمك يا مصر مذكور في القرآن عِزَّة وشرف لكِ من الرحمن.. ‏أجواء رائعة في مصر»، مصاحبًا كلماته في غزل مصر بعلمها.

أيضًا حرص الزناد على توثيق زيارته، أمام جمهوره العريض في العالم من أمام الأهرامات، بالعديد من الصور، وهو يمتطي جملًا، معددًا اللقطات، منها لقطة وهو يقف على ظهر الجمل، مبديًّا جزءًا من شجاعته التي اعتادها جمهوره منه على حلبة الملاكمة.

ويعد الزناد أحد أبرز الملاكمين في العالم، ويخلد لراحة قصيرة هذه الأيام في العاصمة المصرية القاهرة، بعد أن انتهى الأسبوع الماضي من نزاله العالمي، وتحقيق نصر جديد بالقاضية على حساب الملاكم الروسي نيهاروف الشهير بـ«المدمر»، والمصنف الـ77 عالميًّا.

المباراة أُقيمت في بلجيكا، وسط تجهيزات غير عادية للحدث الكبير، فكان الزناد في الموعد، ومارس هوايته في تحقيق الفوز بالقاضية، محرزًا 17 فوزًا في مسيرته، منها 16 مباراة بالقاضية، وواحدة بالنقاط، وجاءت القاضية الأخيرة في الجولة التاسعة، أمام الخصم الروسي.

الزناد حرص على مشاركة جمهوره الليبي والعالمي، بعد أن بات الزناد مطروحًا بقوة على الساحة العالمية، كأحد الوجوه الصاعدة بشكل جيد في عالم الملاكمة، ورغم حالة الإرهاق التي بدا عليها الزناد عقب المباراة فإنه كان حريصًا على حمل حزام الفوز والهتاف لبلده ليبيا وسط أبناء وطنه.



بدأ الزناد مسيرته الاحترافية بمالطا في العام 2015 بالفوز على بطل مالطا، وواصل بعدها تألقه في مجال الاحتراف بعروض رائعة وسلسلة من الانتصارات وصلت إلى 17 انتصارًا أغلبها بالضربة الفنية القاضية، أبرزها فوزه على البريطانيين ويلمز وجريمن أساري، والسلوفاكي ميتشيل، والكاميروني تشامبا.

كان الظهور قبل الآخر للزناد في نزاله أمام منافسه أندريه في مالطا، في يوليو الماضي؛ حيث تسببت جائحة «كورونا» في تأخير ظهور البطل الليبي الذي يحتل المركز الـ90 بالتصنيف الصادر عن الاتحاد العالمي للملاكمة، الذي يضم 1133 ملاكمًا، فيما جاء أيضًا بالمركز الثالث على المستوى الأفريقي.

الزناد أمام الأهرامات (صفحة مالك الزناد عبر فيسبوك - 5 أبريل 2021)

الزناد أمام الأهرامات (صفحة مالك الزناد عبر فيسبوك - 5 أبريل 2021)

تدوينة الزناد عبر صفحته (صفحة مالك الزناد عبر فيسبوك - 5 أبريل 2021)