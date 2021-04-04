الأهلي بنغازي يسقط متعادلا أمام أورلاند على ملعبه ببنينا ويحتل المركز الثالث بالكونفدرالية

مباراة الأهلي بنغازي أمام أورلاند بيراتس (صورة مثبتة من الفيديو)

انتهت مباراة ممثل كرة القدم الليبية فريق الأهلي بنغازي أمام ضيفه فريق أورلاند بيراتس بطل جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي، اليوم الأحد، بإدارة طاقم تحكيم دولي سوداني ضمن ذهاب الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية.

المباراة اقيمت على ملعب «شهداء بنينا» الدولي، الذي استقبل قمة مباريات الجولة التي جمعت المتصدر والملاحق في أول مباراة دولية رسمية لفريق الأهلي بنغازي على ملعبه بعد أن خاض مبارياته السابقه خارج قواعده، وتطلع ممثل الكرة الليبية للاستفادة من صحوته وعودته للمنافسة بعد فوزه في آخر مبارياته ضمن الجولة الثانية على بطل الجزائر وفاق سطيف» الجزائري بهدف لصفر ليجدد آماله ويعزز حظوظه في خطف إحدى بطاقتي العبور.

بات ترتيب فرق المجموعة الأولى، أنيمبا النيجيري في الصدارة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على وفاق سطيف الجزائري، اليوم الأحد، بنتيجة (1/2)، وأورلاند بيراتس بطل جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، والأهلي بنغازي في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بينما يحتل وفاق سطيف الجزائري المرتبة الرابعة والأخيرة بنقطة واحدة.

دخل الأهلي بنغازي المباراة بتشكيل مكون من: مراد الوحيشي وطاهر بن عامر وعلي يوسف وحامد الثلبة وسعيد النايلي وسفيان بن عمران ومحمد التاروغي وشامخ العبيدي وعلي مرعي وجبريل مرسال وإبراهيم بودبوس بينما جلس على مقاعد البدلاء الزبير الزوي وأحمد شلبي وطه الشريف والمعتمرين التايب وبوبكر بوعقيلة المنتصر ومحمد فتحي مانديلا.