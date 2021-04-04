6 ملاعب تستقبل الدوري الليبي تحت الأضواء الكاشفة في ليالي رمضان

مباراة سابقة بين الاتحاد والأهلي طرابلس في الدوري (أرشيفية: الإنترنت)

يترقب الجمهور الرياضي خلال الأيام القريبة تحديد الموعد النهائي لاستئناف مباريات بطولة الدوري الليبي لكرة القدم وعودة نشاطه بعد توقف استمر قرابة ثلاثة أسابيع، وتحديدًا منذ منتصف شهر مارس الماضي تم خلاله إفساح المجال أمام استحقاقات المنتخب الليبي التي خاض خلالها آخر مباراتين له ضمن تصفيات الـ«كان» أمام منتخبي تونس وتنزانيا.

أيضًا أقام اتحاد كرة القدم الانتخابات الرئاسية التي استضافتها مدينة طبرق لتعود البطولة المحلية إلى نشاطها بانطلاق مباريات الأسبوع السادس ذهابًا، وينتظر أن تشهد أيام وليالي شهر رمضان المبارك أمسيات كروية ستقام تحت الأضواء الكاشفة، حيث سيعتمد الاتحاد الليبي ولجنة مسابقاته على ستة ملاعب فقط ستستقبل مباريات الموسم تتوفر فيها الأضواء الكاشفة، وعددها ستة ملاعب وهي ملاعب مدن مصراتة وزوارة وملعب النادي الأهلي طرابلس بالمنطقة الغربية، وملاعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي وملعب المرج وملعب نادي الأخضر بالبيضاء.

يذكر أن فرق المجموعة الأولى يتصدرها فريق الأخضر برصيد خمسة عشر نقطة، يليه النصر ثانيًا برصيد ثلاثة عشر نقطة، ثم التحدي ثالثًا برصيد اثنتي عشرة نقطة، بينما يعتلي فريق الأهلي طرابلس صدارة فرق المجموعة الأولى برصيد اثنتي عشرة نقطة، ويقاسمه الصدارة منافسه الاتحاد بنفس الرصيد من النقاط، ثم المدينة ثالثًا برصيد تسع نقاط.