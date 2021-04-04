«الأهلي بنغازي» يتطلع لإزاحة بطل جنوب أفريقيا في «الكونفدرالية»

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الأحد 04 أبريل 2021, 09:58 مساء
تدريبات الأهلي بنغازي (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

انطلقت مباراة ممثل كرة القدم الليبية فريق «الأهلي بنغازي» أمام ضيفه فريق «أورلاند بيراتس» بطل جنوب أفريقيا في الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، بإدارة طاقم تحكيم دولي سوداني ضمن ذهاب الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية الأفريقية».

المباراة على ملعب «شهداء بنينا الدولي»، الذي سيستقبل قمة مباريات الجولة التي ستجمع المتصدر والملاحق في أول مباراة دولية رسمية لفريق «الأهلي بنغازي» على ملعبه بعد أن خاض مبارياته السابقه خارج قواعده، ويتطلع ممثل الكرة الليبية للاستفادة من صحوته وعودته للمنافسة بعد فوزه في آخر مبارياته ضمن الجولة الماضية على بطل الجزائر «وفاق سطيف» الجزائري بهدف لصفر ليجدد آماله ويعزز حظوظه في خطف إحدى بطاقتي العبور.

يتصدر بطل جنوب أفريقيا فرق المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، بينما يتساوى «الأهلي بنغازي» مع «أنيمبا» النيجيري برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بينما يحتل «وفاق سطيف» الجزائري المرتبة الرابعة والأخيرة بنقطة واحدة.

تعد مباراة «الأهلي بنغازي» مع متصدر المجموعة «أورلاند بيراتس» ثالث مواجهة رسمية يخوضها الفريق مع ممثل لكرة جنوب أفريقيا وخامس مواجهة ليبية - جنوب أفريقية على مستوى بطولات الأندية الأفريقية، حيث سبق أن التقى العام 2019 بدوري أبطال أفريقيا مع فريق «ماميلودى صن داونز»، حيث أسفر لقاء الذهاب الأول عن التعادل السلبي دون أهداف، بينما تفوق الفريق الجنوب الأفريقي إيابًا على ملعبه بأربعة أهداف.

تعود أولى المواجهات الليبية - الجنوب أفريقية على صعيد بطولات الأندية الأفريقية إلى العام 2000، حين التقى فريق «الاتحاد» لأول مرة مع فريق «سوبر سبورت» بطل جنوب أفريقيا ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، حيث تفوق «الاتحاد» ذهابًا بملعبه بهدفين  أحرزهما لاعبه حمدي بطاو وخسر إيابًا بهدف لينجح في إقصاء الفريق الجنوب أفريقي في أول مواجهة رسمية.

أما على مستوى المنتخبات فكانت مباراة المنتخب الوطني  أمام منتخب جنوب أفريقيا العام 2019 ضمن تصفيات الـ«كان» النسخة الماضية هي آخر المواجهات الرسمية، حيث أسفر لقاء الذهاب عن تعادل المنتخبين دون أهداف فيما تفوق منتخب جنوب أفريقيا إيابًا بتونس بهدفين لهدف.

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