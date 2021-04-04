رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو«itf» يعد بزيارة ليبيا بعد أول اجتماع للجنة الفنية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 04 أبريل 2021, 09:51 مساء
جانب من اجتماع الاتحاد الليبي للتايكوندو «itf» (إنترنت)

عقدت اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي للتايكوندو «itf» أول اجتماع لها بصالة نادي بالخير لرياضات الدفاع عن النفس  بطرابلس، مساء أمس السبت، بحضور رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو «itf» محمد بين المال، ورئيس اللجنة الفنية ورئيس لجنة التحكيم ورئيس لجنة التدريب ورئيس اللجنة الإعلامية والأمين العام للاتحاد وأعضاء اللجان الفنية والتحكيمية والتدريبية مباشرة عبر برنامج «زووم».

رحب رئيس الاتحاد بالحضور، وأوضح خلال كلمة قصيرة له، أهمية عمل اللجنة الفنية للنهوض بعمل الاتحاد، وتمت خلال الاجتماع مناقشة اللوائح التي سيعمل بها الاتحاد المنشأ حديثًا، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.

واتفق الحاضرون على العمل باللائحة الموحدة حتى يتم وضع لائحة جديدة تنظم عمل الاتحاد، كما تم خلال الاجتماع الاستماع لوجهات النظر من قبل رئيس لجنة التحكيم ولجنة المدربين والأمين العام، حول قانون اللعبة والبرنامج التدريبي للمدربين والحكام، وتم الاتفاق على إقامة دورة متقدمة للمدربين والحكام.

أيضًا تطرق الحديث إلى مسألة دفع الاشتراكات للاتحاد الليبي، وتم تكليف رئيس لجنة العلاقات الخارجية متابعة الموضوع ودفع الاشتراكات للاتحاد الدولي حتى تستطيع ليبيا وهي أول دولة عربية في الاتحاد الاستفادة من برامج الاتحاد في عمليات التدريب والتجهيزات الفنية والتحكيمية، مع تعديل الشهادات للمدربين والحكام ونظام التراخيص والدورات التأهيلية.

كما تطرق الاجتماع إلى عمل لجنة العلاقات الدولية في توطيد العلاقات مع الاتحادات القارية؛ للاستفادة منها في البرامج التدريبية والتحكيمية ومناقشة مهرجان «الحزام الأسود» وتشكيل اللجان له، والذي سيقام خلال شهر يوليو المقبل، وسيكون بحضور رئيس الاتحاد الدولي «itf»، الذي أكد حضوره، مرحبًا بهذه الدعوة كونها أول زيارة له لدولة عربية.

واتفق الحاضرون في نهاية الاجتماع على عقد اجتماع للمكتب التنفيذي، السبت المقبل، لمناقشة ما تم التطرق إليه خلال اجتماع اللجنة الفنية وتنفيذ ما تمت مناقشته.

جانب من اجتماع الاتحاد الليبي للتايكوندو «itf» (إنترنت)
جانب من اجتماع الاتحاد الليبي للتايكوندو «itf» (إنترنت)
جانب من اجتماع الاتحاد الليبي للتايكوندو «itf» (إنترنت)
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