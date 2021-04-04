سبها تستقبل دورة المعد البدني بالمنطقة الجنوبية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 04 أبريل 2021, 09:49 مساء

انطلقت، أمس السبت بمدينة سبها، الدورة التدريبية حول التدريب الرياضي والمعد البدني التي تنظمها وتشرف عليها الأكاديمية الأولمبية الليبية فرع المنطقة الجنوبية بنادي القرضابية بسبها.

يأتي هذا بمشاركة عدد كبير من المدربين والمعدين البدنيين بالمنطقة الجنوبية، وتتضمن الدورة محاضرات نظرية وعملية، بحسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية عبر «فيسبوك».

الدورة ستتواصل لمدة أربعة أيام، وتتناول عديد المحاضرات الأكاديمية النظرية، بالإضاقة للجانب العملي التطبيقي.

تأتي الدورة في إطار مساهمة الأكاديمية الأولمبية بالمنطقة الجنوبية في الرفع من مستوى أداء المدربين، وإرساء القواعد العلمية في العمل التدريبي.

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