الاتحاد يفوز على المروج والنصر يلحق أول هزيمة بالأهلي طرابلس في «سداسي السلة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 04 أبريل 2021, 09:14 مساء
منافسات السلة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

تزداد الإثارة والتشويق وارتفاع المستوى الفني في إياب دوري التتويج لبطولة ليبيا لكرة السلة التي تتواصل بمجمع سليمان الضراط ببنغازي.

وفي مباريات أمس السبت، فاز الأهلي بنغازي على اليرموك بفارق عشر نقاط 100/ 90، والاتحاد يفوز على المروج بفارق سلة واحدة 81/ 79، والنصر يلحق أول هزيمة بالأهلي طرابلس في النهائيات، ويؤجل فرحته بالتتويج.

الترتيب الموقت، بعد الجولة الثامنة، وبعد جولة أمس باتت الصدارة للأهلي طرابلس برصيد 15 نقطة، وأقرب الملاحقين النصر 13 نقطة، ومن خلفهما الاتحاد والمروج والأهلي بنغازي برصيد 12 نقطة لكل منها، واليرموك 8 نقاط، وتخلد جميع الفرق اليوم الأحد للراحة.

وتقام غدًا الإثنين ثلاث مباريات، المباراة الأولى ستجمع المروج والأهلي طرابلس، ويعقبها لقاء الاتحاد مع اليرموك، وفي المباراة الثالثة سيلتقي النصر مع الأهلي بنغازي.

أما بعد غد الثلاثاء، فيقام اليوم الختامي إياب الدور السداسي، وفيه ستقام آخر ثلاث مباريات، الأولى ستجمع الاتحاد والنصر، ويعقبها لقاء المروج مع اليرموك، وتختتم البطولة بمباراة الأهلي بنغازي مع الأهلي طرابلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصفدي: التحقيقات أثبتت أن نشاطات الأمير حمزة وآخرين تستهدف أمن الأردن
عربى
«الليبية للآداب» تدعم دار الفنون
ثقافة وفن
«الآثار» تحتفل بوصول تمثال فاوستينا الصغرى
ثقافة وفن
بابا الفاتيكان: أخيرا هناك بارقة أمل في ليبيا
ليبيا
الأردن: الملكة نور تصف المزاعم ضد الأمير حمزة بأنها «افتراء شرير»
عربى
الأمير حمزة يؤكد لـ«بي بي سي» وضعه تحت الإقامة الجبرية
عربى
شاكة لـ«بوابة الوسط»: قدمت للفيفا 11 مخالفة صريحة.. وأتوقع إزاحة مجلس الشلماني ...
رياضة محلية
الدبيبة يدعو النازحين من تاورغاء للعودة إلى مدينتهم
ليبيا
ظل «الكانيات» ما زال يخيم على المقابر الجماعية في مدينة ترهونة الليبية
ليبيا
شباب الجغبوب يشاركون في ترميم «النخلة العجيبة» بعد تضررها من العواصف
ليبيا
جريدة «الوسط»: ارتباك حكومة الدبيبة أمام امتحان الأولويات
ليبيا
مجلس الوزراء يخصص أكثر من 977 مليون دينار للشركة العامة للكهرباء
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تسريب بينات 4,2 مليون حساب ليبي على «فيسبوك»