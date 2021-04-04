الاتحاد يفوز على المروج والنصر يلحق أول هزيمة بالأهلي طرابلس في «سداسي السلة»

منافسات السلة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

تزداد الإثارة والتشويق وارتفاع المستوى الفني في إياب دوري التتويج لبطولة ليبيا لكرة السلة التي تتواصل بمجمع سليمان الضراط ببنغازي.

وفي مباريات أمس السبت، فاز الأهلي بنغازي على اليرموك بفارق عشر نقاط 100/ 90، والاتحاد يفوز على المروج بفارق سلة واحدة 81/ 79، والنصر يلحق أول هزيمة بالأهلي طرابلس في النهائيات، ويؤجل فرحته بالتتويج.

الترتيب الموقت، بعد الجولة الثامنة، وبعد جولة أمس باتت الصدارة للأهلي طرابلس برصيد 15 نقطة، وأقرب الملاحقين النصر 13 نقطة، ومن خلفهما الاتحاد والمروج والأهلي بنغازي برصيد 12 نقطة لكل منها، واليرموك 8 نقاط، وتخلد جميع الفرق اليوم الأحد للراحة.

وتقام غدًا الإثنين ثلاث مباريات، المباراة الأولى ستجمع المروج والأهلي طرابلس، ويعقبها لقاء الاتحاد مع اليرموك، وفي المباراة الثالثة سيلتقي النصر مع الأهلي بنغازي.

أما بعد غد الثلاثاء، فيقام اليوم الختامي إياب الدور السداسي، وفيه ستقام آخر ثلاث مباريات، الأولى ستجمع الاتحاد والنصر، ويعقبها لقاء المروج مع اليرموك، وتختتم البطولة بمباراة الأهلي بنغازي مع الأهلي طرابلس.