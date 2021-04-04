التحدي يفوز على الإشعاع بنصف دستة في «القدم المصغرة»

أهداف بالجملة في كرة القدم المصغرة (إنترنت)

تتواصل مباريات الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة، وأُقيمت أمس السبت، ثلاث مباريات، حيث فاز تحدي مصراتة على الإشعاع بزليتن بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد.

بهذا الفوز صار التحدي الأقرب لنيل ورقة التأهل لنهائيات ليبيا للقدم المصغرة عن المجموعة الثالثة، كما فاز الصخرة على الأفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبالمنطقة الخامسة فاز النضال بكاباو على الباروني جادو بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين.

وتجرى اليوم الأحد مباراتان، حيث سيحتضن ملعب جادو المباراة المؤجلة بين النضال كاباو والوحدة الويفات، وتعقبها على نفس الملعب مباراة الباروني جادو والوحدة بالزنتان.