الرياضة الليبية تودع حكم ألعاب القوى عبد السلام الغرياني

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 04 أبريل 2021, 05:48 مساء
عبد السلام الغرياني (أرشيفية : الإنترنت)

ودعت الرياضة الليبية، أمس السبت، حكم ألعاب القوى عبد السلام رمضان الغرياني، عن عمر ناهز 79 عامًا، من مواليد مدينة طرابلس، بدأ حياته الرياضة في صفوف فريق كرة القدم بنادي المشعل، وتحصل على دبلوم المعلمين في مادة التربية البدنية «معهد السيد المهدي للمعلمين» العام1967.

زامل في حياته الأساتذة فرحات سالم ومحمد أبونوير وبشير التليسي والراحل محمود الكريو وسالم فاضل وأحمد العرضاوي ويوسف تنتوش وأبوالقاسم الكرداسي ومصباح الرابطى وأحمد الشريف والراحلين عامر العجيلي وعاشور العمامي، وجميعهم زملاؤه في التحكيم برياضة ألعاب القوى باستثناء بشير التليسي ومحمد أبونوير، كانا زميليه في تحكيم رياضة السباحة.

عمل بعد تخرجه ولمدة عام مدرسًا بمدينة الجميل، أقصى الغرب الليبي، وعمل بعدها مدرسًا لمادة التربية البدنية بمدرسة طرابلس المركزية من العام 1968 حتى انتقاله للعمل بالتوجيه التربوي في العام 1989، استمر به حتى  تقاعده في العام 2005.

كان الراحل من المدرسين المميزين في تدريس المادة والنشاط الرياضي المصاحب لها سواء الداخلي أوالخارجي وكان من الحكام المتميزين في رياضة ألعاب القوى، التي تقلد فيها أيضًا عديد المناصب بلجنة الحكام الفرعية والعامة وكان عضوًا بارزًا في الاتحاد الفرعي لألعاب القوى، كما تحصل أيضًا على شهادتين في مجال التحكيم بلعبتي السباحة والملاكمة.

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