شاكة لـ«بوابة الوسط»: قدمت للفيفا 11 مخالفة صريحة.. وأتوقع إزاحة مجلس الشلماني وتعين لجنة موقتة

إبراهيم شاكة (أرشيفية - إنترنت)

أعلن المرشح لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم في الانتخابات الأخيرة، إبراهيم شاكة، انطلاق حراك قوي لإصلاح كرة القدم الليبية والوقوف ضد المفسدين، مؤكدًا أن الفوضى والتهديد الذي حصل للمرشحين في انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة إساءة للرياضة.

وقال شاكة، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، «إن منعه من حضور الانتخابات لن يمر مرور الكرام، ومنع مرشحة عضوية المرأة حدهم العابد لغرض إبعادها عن السفر لطبرق من أجل مرشحة أخرى تدور فى فلك اتحاد الكرة، هو إساءة معيبة وعيب فى حق امرأة متخصصة فى المجال الرياضي».

وأضاف: «كلفت محاميًا دوليًّا، وتم إعداد ملف قوي به 11 مخالفة موثوقة، ومنها دخول الشرطة القاعة، وجلب الشلماني كتيبة للحماية وإرغام بعض رؤساء الأندية على تصوير ورقة الانتخابات بالهاتف النقال، وكذلك الاعتداء بالضرب على بعض مندوبي الأندية المؤيدين لي، وعلى الجميع أن ينتظر مفاجآت قوية».

واختتم شاكة تصريحاته إلى «بوابة الوسط» قائلًا: «إن الانتخابات باطلة، وأتوقع قيام الفيفا بنسف المجلس الجديد بقيادة عبد الحكيم الشلماني، وتكليف لجنة موقتة».