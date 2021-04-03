آدم ينفي علمه بشراء أصوات في انتخابات اتحاد كرة القدم الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 03 أبريل 2021, 07:54 مساء
خميس آدم (أرشيفية : الإنترنت)

أكد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم الجديد، خميس آدم، أن ملفات كثيرة على طاولة مجلس إدارة الاتحاد الجديد، ومنها الاهتمام بمنتخبات الفئات السنية.

وقال خميس، في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا الوطنية»، إنه مع استمرار الدوري وعدم إيقافه حتى يتمكن المنتخب من تقديم مستوى مميز في تصفيات كأس العالم التي ستنطلق قريبًا، كما أكد أن ملف مدرب المنتخب زوران سيتم النظر فيه خلال أول اجتماع.

ونفى خميس وجود أي اختراقات أو بيع أوشراء أصوات في الانتخابات الأخيرة، مؤكدًا أنه يجب قبول نتائج الصندوق مهما كانت.

وأبدى خميس اندهاشه من تقليل البعض من الأندية الصغيرة والتطاول عليها فى أي عملية انتخابية، وأن تساوي الأصوات في انتخاب مجلس الإدارة هو قرار جمعية عمومية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هزيمة مذلة وتاريخية تفقد «تشيلسي» صوابه مع توخل نحو دوري الأبطال
رياضة عالمية
أسامة ربيع: اكتمال عبور كل السفن المنتظرة بقناة السويس
عربى
10 ليبيين يتحصلون على تصنيف دولي في الشطرنج
رياضة محلية
حاكم فلوريدا يحظر استخدام «جوازات السفر الخاصة باللقاحات»
دولى
«سقنن رع» يتقدم موكب ملوك الفراعنة إلى متحف الحضارة
ثقافة وفن
بريطانيا: وفاة 7 أشخاص تلقوا لقاح «أسترازينيكا» بجلطات دموية
دولى
البنك الدولي يحذر من تضخم ديون دول شمال أفريقيا
اقتصاد
أكثر من 100 مليون شخص تلقوا جرعة لقاح واحدة في الأقل بأميركا
دولى
غوارديولا: أغويرو لا يعوض.. ولن نتعاقد مع أي مهاجم
رياضة عالمية
ظل «الكانيات» ما زال يخيم على المقابر الجماعية في مدينة ترهونة الليبية
ليبيا
شباب الجغبوب يشاركون في ترميم «النخلة العجيبة» بعد تضررها من العواصف
ليبيا
دراسة تكشف علاقة ذوبان الجليد بتساقط الثلوج على أوروبا
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بسكويت المربى والزبدة