آدم ينفي علمه بشراء أصوات في انتخابات اتحاد كرة القدم الليبي

خميس آدم (أرشيفية : الإنترنت)

أكد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم الجديد، خميس آدم، أن ملفات كثيرة على طاولة مجلس إدارة الاتحاد الجديد، ومنها الاهتمام بمنتخبات الفئات السنية.

وقال خميس، في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا الوطنية»، إنه مع استمرار الدوري وعدم إيقافه حتى يتمكن المنتخب من تقديم مستوى مميز في تصفيات كأس العالم التي ستنطلق قريبًا، كما أكد أن ملف مدرب المنتخب زوران سيتم النظر فيه خلال أول اجتماع.

ونفى خميس وجود أي اختراقات أو بيع أوشراء أصوات في الانتخابات الأخيرة، مؤكدًا أنه يجب قبول نتائج الصندوق مهما كانت.

وأبدى خميس اندهاشه من تقليل البعض من الأندية الصغيرة والتطاول عليها فى أي عملية انتخابية، وأن تساوي الأصوات في انتخاب مجلس الإدارة هو قرار جمعية عمومية.