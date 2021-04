منتخب ليبيا يبدأ على أرضه مشوار تصفيات كأس العالم «قطر 2022»

المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم (أرشيفية : إنترنت)

بعد أن فقد المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم الأمل في التأهل إلى نهائيات الكاميرون ببطولة الأمم الأفريقية «كان 2021» والمؤجلة بسبب «كورونا» إلى يناير المقبل، يبدأ المنتخب الوطني موعدًا جديدًا مع التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم «قطر 2022».

وسيكون جدول مباريات المنتخب الليبي في تصفيات كأس العالم «قطر 2022» على النحو التالي:

ليبيا vs الغابون (5-8) يونيو 2021.

أنغولا vs ليبيا (11-14) يونيو 2021.

مصر vs ليبيا (1-4) سبتمبر 2021.

ليبيا vs مصر (5-7 ) سبتمبر 2021.

الغابون vs ليبيا (6-9) أكتوبر 2021.

ليبيا vs أنغولا (10-12) أكتوبر 2021.