6 ملاعب فقط لإقامة الدوري الليبي في شهر رمضان

مباراة سابقة بين الأهلي بنغازي والهلال (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس لجنة المسابقات حسين البوسيفي، في برنامج «في التسعين» عبر قناة «الوسط»، أنه ينتظر ضمانات من وزارة الداخلية لاستئناف الدوري الممتاز الليبي الذي سيعود الأسبوع المقبل ويستمر في شهر رمضان بثلاثة ملاعب في الغرب ومثلها في الشرق.

وقد اعتمد الاتحاد الليبي لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات ستة ملاعب لإقامة مباريات الدوري الممتاز عليها في شهر رمضان وهي: ملعب نادي الأهلي طرابلس وملعب شهداء بنينا ببنغازي وملعب مصراتة وملعب زوارة وملعب المرج وملعب البيضاء.

يشار إلى أن الدوري الليبي الممتاز توقف في الأسبوع السادس؛ بسبب استحقاقات المنتخب الوطني والانشغال بالأجندة الدولية.