طائرة السويحلي تتعاقد مع مدرب بلغاري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 03 أبريل 2021, 06:09 مساء
المدرب البلغاري فيكتور نيكلاف (فيسبوك)

تعاقدت إدارة نادي «السويحلي» مع المدرب البلغاري فيكتور نيكلاف لتدريب الفريق الأول لكرة الطائرة بعد أن فسخت العقد بالتراضي مع المدرب التونسي فؤاد كمون.

وكان المدرب البغاري وصل، صباح أمس الجمعة إلى ليبيا، حيث يعد المدرب فيكتور من أصحاب الخبرة التدريبية الكبيرة وسبق له أن درب عديد الأندية منها «الصفاقسي» التونسي وعدد من المنتخبات العالمية وخاض تجربة احترافية مع منتخب ليبيا للكرة الطائرة.

قاد منتخب ليبيا في البطولة العربية للكرة الطائرة 2014 بالكويت خلال الفترة من 20 ـ 30 نوفمبر 2014 في نسختها رقم 19، وسيقود فريق «السويحلي» للكرة الطائرة، بطل كأس ليبيا للموسم الرياضي 2020-20021، خلال البطولة الأفريقية، التي ستقام منتصف شهر أبريل الجاري بتونس العاصمة.

وكان فريق طائرة «السويحلي» توج بكأس ليبيا هذا الموسم 2020-20201.

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