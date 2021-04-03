12 فريقا في بطولة أم درمان لكرة القدم للفئات السنية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 03 أبريل 2021, 06:06 مساء
إحدى بطولات الفئات السنية لكرة القدم (فيسبوك)

تنطلق غدًا الأحد على ملعب نادي أم درمان بمنطقة أبوسليم بطرابلس بطولة الفئات السنية لكرة القدم مواليد (2009/ 2010)، (2010/ 2011) بمشاركة 12 فريقًا تمثل فرق «الاتحاد» و«المدينة» و«مدرسة شمال أفريقيا» و«مدرسة سبورت» و«مدرسة الرياضية» و«نادي أم درمان» المستضيف.

وُزعت الفرق المشاركة على أربع مجموعات، وتتنافس كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري، ويتأهل أول الترتيب في كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، وتقام مباراة الافتتاح غدًا الأحد، لمواليد 2009/ 2010، وستجمع  «مدرسة سبورت» مع «مدرسة طرابلس»، ومواليد 2010/  2011 ستجمع «أم درمان» مع «مدرسة شمال أفريقيا».

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