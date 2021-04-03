أبومليانة بطلا للمنطقة الرابعة في «القدم المصغرة»

تتويج أبومليانة في القدم المصغرة (فيسبوك)

توج نادي أبومليانة بطلا للمنطقة الرابعة في كرة القدم المصغرة، بعد فوزه أمس الجمعة على الشرطة في المباراة التي جمعتهما بملعب أكاديمية بن عاشور بطرابلس، في مباراة شهدت ندية وتكافؤا ومستوى فنيا رفيعا وروحا رياضية عالية من الفريقين.

الشوط الأول انتهى بتقدم أبومليانة بهدف دون رد، جاء بإمضاء اللاعب محمد برقان، وفي الشوط الثاني أضاف أبومليانة هدفا ثانيا بإمضاء لاعبه زكريا العجمي، ذلل بعدها الشرطة الفارق، بهدف لاعبه محمد الفقهي، عاد بعدها أبومليانة وتمكن من زيارة شباك الشرطة بهدف عن طريق لاعبه خالد خليل، وقبل نهاية المباراة تمكن الشرطة من إضافة هدف ثان عن طريق لاعبه إدريس الإدريسي، لتنتهي المباراة بفوز أبومليانة بثلاثة أهداف لهدفين.

بهذا الفوز يتأهل أبومليانة لنهائيات ليبيا لـ«القدم المصغرة» كأول المجموعة الثالثة، بعدما أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من الدوليين أسامة البرق وعبدالرحمن مفتاح والحكم صلاح العربي وراقبها الدولي المتقاعد يوسف عبدالله.

حفل التتويج

عقب المباراة، أقيم حفل التتويج بحضور عميد بلدية طرابلس إبراهيم الشبلي ورئيس لجنة المسابقات العامة باتحاد «القدم المصغرة» سالم العماري ورئيس الاتحاد الفرعي للمنطقة الرابعة عبدالحكيم سويد وعدد من القنوات الإعلامية المتابعة للحدث ومندوب شركة «لارا» الراعي للمباراة النهائية ومدير أكاديمية بن عاشور.

شسهد الحفل أيضا تسليم كأس البطولة والميدالية الذهبية لفريق أبومليانة وكأس الترتيب الثاني والميدالية الفضية لفريق الشرطة، كما تحصل على جائزة أفضل حارس في المباراة حسام التومي من الشرطة وأفضل لاعب خالد خليل من أبومليانة، كما تم تكريم الحكام الذين أداروا مباريات المنطقة.