10 ليبيين يتحصلون على تصنيف دولي في الشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 03 أبريل 2021, 02:48 مساء
منافسات الشطرنج الليبي (فيسبوك)

أكد إداري وحكم السكرتارية في لعبة الشطرنج السوري الحراري في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن عشرة لاعبين من الذين شاركوا أخيرا في بطولة نادي الطلائع للشطرنج أصبح لهم تصنيف معتمد من الاتحاد الدولي للشطرنج في الكلاسيك والخاطف.

اللاعبون العشرة هم: حسن أبوالعيون تصنيف الخاطف 1520 والكلاسيكي 1498، ومحمد الدهماني تصنيف الخاطف 1520 والكلاسيكي1687، ونوري الشاطر الخاطف 1443 والكلاسيكي 1575، ومحمد عادل الخاطف 1346 والكلاسيك 1401، وعمر الحمروني  الخاطف 1514 والكلاسيك 1664.

أيضا هناك محمد الرحيبي الخاطف والكلاسيك 1418، وأيمن فوزي الخاطف 1340 والكلاسيك 1418، وخيري سلطان الخاطف 1606 والكلاسيك 1625، وعادل سوف الخاطف 1514 والكلاسيك 1592، ومحمد البكوش الخاطف 1247 والكلاسيك 1346.

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