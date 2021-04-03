فوز الأهلي طرابلس والاتحاد والنصر في سداسي السلة

منافسات الدور السداسي في السلة (فيسبوك)

جرت أمس الجمعة ثلاث مباريات في إياب الدور السداسي لبطولة ليبيا لكرة السلة انتهت بفوز الأهلي طرابلس على اليرموك بنتيجة 111/52، ليتصدر النهائيات برصيد 14 نقطة، موسعا الفارق من النقاط بينه وبين أقرب منافسيه النصر والمروج إلى ثلاث نقاط، وصار الأقرب إلى التتويج باللقب كونه في حاجة إلى تحقيق فوز واحد في مبارياته الثلاث المتبقية.

وفي بقية النتائج المسجلة أمس الجمعة فاز الاتحاد على الأهلي بنغازي 85/69، والنصر على المروج 81/68، وبات الترتيب بعد الجولة السابعة الأهلي طرابلس في الصدارة برصيد 14 نقطة، وأقرب الملاحقين النصر والمروج 11، ومن خلفهما الاتحاد والأهلي بنغازي برصيد عشر نقاط لكل منهما، وسادس الترتيب اليرموك برصيد سبع نقاط.

يتجدد الموعد اليوم السبت مع ثلاث مباريات في إياب الدور السداسي لبطولة ليبيا لكرة السلة، المباراة الأولى ستجمع اليرموك والأهلي بنغازي، وتعقبها الأهلي طرابلس مع النصر، وفي ثالث المباريات الاتحاد يتبارى مع المروج، بينما غدا الأحد يوم راحة لجميع الفرق.

يشهد بعد غدٍ الإثنين ثلاث مباريات جديدة، المباراة الأولى ستجمع المروج والأهلي طرابلس، وتعقبها الاتحاد مع اليرموك، والمباراة الثالثة ستجمع النصر والأهلي بنغازي.

أما الثلاثاء ستقام ثلاث مباريات في اليوم الختامي لدور الإياب، المباراة الأولى ستجمع الاتحاد والنصر، وتعقبها لقاء المروج مع اليرموك، وتختتم البطولة بمباراة الأهلي بنغازي مع الأهلي طرابلس.