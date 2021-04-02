غدوة يتوج بطلًا للمنطقة السادسة في القدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الجمعة 02 أبريل 2021, 01:34 مساء
منافسات كرة القدم المصغرة. (إنترنت)

جرت، أمس الخميس، أربع مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة، أسفرت عن النتائج التالية:

بالمنطقة الثالثة حقق التحدى فوزًا عريضًا على الإشعاع، وبنتيجة أحد عشر هدفًا مقابل ثلاثة أهداف.

وبالمنطقة الخامسة: الانتفاضة يفوز على نجوم صرمان بهدفين دون رد، وفاز نجوم الصابرية على نجوم صبراتة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وبالمنطقة السادسة جرت المباراة النهائية لتأكيد بطل المنطقة وانتهت بطولة الاتحاد الفرعي بفوز غدوه على تساوه بركلات الجزاء الترجيحية 2/1، بعد انتهاء المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل 4/4.

وتقام اليوم الجمعة مباراة لتحديد بطل المجموعة الثالثة والتي ستقام على ملعب بن عاشور، وتجمع الشرطة أبومليانه بداية من الخامسة والنصف مساء.

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