حصاد المنتخب الوطني في أسوأ مشاركة له بتصفيات كأس الأمم الأفريقية

لقطة من مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره التونسي، 25 مارس 2021، (الإنترنت)

ودع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم منافسات وتصفيات التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2022، بخسارة أمام مستضيفه المنتخب التنزاني بهدف لصفر، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الأحد، بملعب دار السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، لينهي المنتخب الوطني مشوار التصفيات في آخر لائحة ترتيب فرق المجموعة العاشرة برصيده السابق، وهو ثلاث نقاط؛ ليغادر السباق رفقة مستضيفه منتخب تنزانيا، فيما تأهل منتخبا تونس وغينيا الاستوائية إلى النهائيات الأفريقية.

يُذكر أن المنتخب الليبي بدأ المباراة بتشكيل يضم كلًا من: مراد الوحيشي - صدام الورفلي - المعتصم صبو - صلاح فكرون - ربيع اللافي - محمد التهامي- الشامخ العبيدي - ربيع الشادي - محمد صولة - إبراهيم بودبوس - معتز المهدي.

المنتخب الليبي لم يقم بأي هجوم خطير على مرمى المنتخب التنزاني خلال أحداث الشوط الأول، واستمر التعادل السلبي حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بهذا الشوط؛ ليسجل المنتخب التنزاني هدفه الأول عن طريق لاعبه سايمون مسوفا.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء المنتخب الوطني قليلًا بعد الاستبدالات التي قام بها مدرب المنتخب زوران، وقد لاحت له ثلاث فرص خلال الشوط الثاني أبرزها فرص عبر محمد صولة ومعاذ عيسى، كما حرم الحكم الصومالي منتخب ليبيا من ركلتي جزاء؛ لتنتهي المباراة بفوز المنتخب التنزاني بنتيجة هدف دون مقابل.

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ودخل منتخب «فرسان المتوسط» المباراة بتشكيل مكون من مراد الوحيشي وصدام الورفلي والمعتصم صبو وصلاح فكرون وربيع اللافي ومحمد التهامي والشامخ القذافي وربيع الشادي ومحمد صولة وإبراهيم بودبوس ومعتز المهدي. أما قائمة البدلاء فضمت: رضوان توفيق ومعاذ اللافي ومنصور رزق وأحمد المقصي ومحمد الترهوني وعلي يوسف وإسماعيل الحاسي وفيصل البدري وسالم عبلو وعبدالله بلعم وأحمد القديري ومعاذ عيسى.

واستهل «فرسان المتوسط» مسيرته الماراثونية الطويلة خلال تصفيات الكان الحالية، والتى انطلقت في منتصف العام 2019، وطوّت صفحتها في آواخر شهر مارس 2021، والتي تعد الأسوأ طوال مسيرة مشاركاته في التصفيات الأفريقية التي انطلقت لأول مرة العام 1966، بمواجهة أولى أمام المنتخب المصري، أسفرت عن تعادل المنتخبين ذهابًا بطرابلس بهدفين لهدفين والخسارة في مباراة الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف لهدفين.

وخلال مشوار المنتخب الوطني بتصفيات الكان الحالية استهل الفرسان بخسارة برباعية أمام المنتخب التونسي بملعب رادس بأربعة أهداف لهدف ثم سجل أول انتصار له، وهو الوحيد على حساب منتخب تنزانيا بهدفين لهدف، وقاد الفريق في هاتين المباراتين المدرب التونسي فوزي البنزرتي، ثم فقد الفريق نتيجة مباراتين متتاليتين أمام منتخب غينيا الاستوائية ذهابًا بثلاثة أهداف لهدفين وإيابًا بهدف لصفر تحت قيادة المدرب الوطني على المرجييني.

ثم خسارتين متتاليين بقيادة المدرب الجديد الموتنغري زوران فيليبوفيتش، أمام كل من منتخب تونس، وهي المباراة التي انتعشت فيها آمال الكرة الليبية، بالعودة للعب على أرضها، بعد رفع الحظر جزئيًّا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وبدلًا من أن يمنحه اللعب في بنغازي أفضلية ودافعًا جديدًا، خسر بخماسية مقابل هدفين، ثم قرر خسارته أمام منتخب تنزانيا في الجولة الأخيرة بهدف لصفر، ليكون حصاد الفريق خلال مشوار التصفيات فوزًا وحيدًا وخمس مباريات فقد نتائجها جميعًا، وأحرز لاعبوه سبعة أهداف، واستقبل في شباكه خمسة عشر هدفًا، وتذيل آخر لائحة ترتيب فرق مجموعته الأفريقية العاشرة.

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وأضاع المنتخب الليبي فرصة اللحاق بأشقائه العرب، بعد ختام التصفيات عن المجموعة العاشرة؛ حيث شهدت منافسات المجموعات ظاهرة عربية فريدة خاصة بتأهل ستة منتخبات عربية بشكل رسمي.

وقد حققت المنتخبات العربية رقمًا قياسيًّا جديدًا في بطولة أمم أفريقيا المقبلة، بعدما تأهل المنتخب السوداني؛ ليكون سادس المنتخبات التي تعبر إلى النهائيات التي ستقام في الكاميرون العام المقبل.

وتجاوزت المنتخبات العربية بتأهل السودان الرقم القياسي السابق لها، الذي تحقق في النسخة الماضية بمصر عندما تأهلت 5 منتخبات عربية؛ وهي: مصر، تونس، الجزائر، المغرب، وموريتانيا، بينما تأهل للنسخة المقبلة من البطولة منتخبات، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، جزر القمر.