بعثة «أورلاندو» الجنوب أفريقي تصل بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 01 أبريل 2021, 08:40 مساء
بعثة «أورلاندو» الجنوب أفريقي تصل بنغازي. (إنترنت)

وصلت، مساء اليوم الخميس، بعثة فريق أورلاند بيراتس، بطل جنوب أفريقيا، إلى مدينة بنغازي؛ استعدادًا لمواجهة مستضيفه فريق الأهلي بنغازي، يوم الأحد المقبل بملعب شهداء بنينا ببنغازي.

وتأتي المواجهة ضمن منافسات ذهاب الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، في أول مباراة دولية رسمية يخوضها ممثل الكرة الليبية على ملعبه، بعد رفع الحظر من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وضمت البعثة 45 عضوًا، من بينهم 25 لاعبًا إلى جانب الجهاز الفني والإداري والطبي، وينتظر أن يجري الفريق الضيف أول حصة تدريبية قصيرة له لإزالة الإجهاد بعد رحلة طويلة اليوم، على أن يجري مرانه وتدريبه الرئيس الثاني مساء يوم غدٍ الجمعة، في توقيت المباراة نفسه التاسعة مساء.

ويتصدر ممثل جنوب أفريقيا فرق المجموعة الأولى بأربع نقاط من فوز على انيمبا النيجيري وتعادل سلبي مع وفاق سطيف الجزائري، بينما يتقاسم الفريق النيجيري مع ممثل الكرة الليبية المرتبة الثانية بثلاث نقاط من فوز واحد، بينما يحلّ وفاق سطيف في المرتبة الرابعة بنقطة وحيدة، كما أنه خسر آخر مبارياته أمام فريق الأهلي بنغازي بهدف لصفر على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

ولعب فريق الأهلي بنغازي كل مبارياته في التصفيات خارج الوطن، وهو يطمح للخروج بنتيجة إيجابية تؤهله للدخول في الدور ربع النهائي من المجموعة؛ حيث لعب مباراتين خسر الأولى أمام فريق أنيمبا النيجيري بنتيجة 2-1، بينما فاز في المباراة الثانية على وفاق سطيف الجزائري بهدف نظيف ورصيده حاليا ثلاث نقاط.

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