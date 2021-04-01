انتخاب علي احنيش رئيسًا للاتحاد الليبي للرياضات الجوية

الكابتن علي احنيش رئيس الاتحاد الليبي للرياضات الجوية 4 أبريل 2021 (تصوير: الصديق قواس)

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للرياضات الجوية، ظهر اليوم الخميس، رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للرياضات الجوية؛ حيث تم انتخاب الكابتن علي احنيش رئيسًا لللاتحاد الليبي للرياضات الجوية، وأعضاء المكتب التنفيذي.

وجاءت الانتخابات بحضور مراقب من وزارة الرياضة وموثق قانوني ووسائل الإعلام المختلفة، وقد تقدمت للانتخابات قائمة واحدة بحضور 9 أندية من أعضاء الجمعية العمومية وتغيب ناديان.

والأندية التي حضرت عملية الانتخاب هي نادي طرابلس ونادي صقور بنغازي نادي الزواية ونادي المدار، ونادي بارشي المرج، ونادي نجوم الجبل يفرن، ونادي الاتحاد العسكري، ونادي البازترهونة، ونادي الجفرة للرياضات الجوية وتغيب نادي سما بنغازي ونادي ابرني جادو.

وتكونت اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية من لطفي قدور رئيسًا وعضوية الهادي قباصة وعلي عامر الغزيوي وبحضور مراقب من وزارة الشباب والرياضة.

وقد ألقى رئيس اللجنة الانتخابية لطفي قدور كلمة في مستهل العملية الانتخابية أوضح خلالها اللائحة التنظيمة للعملية الانتخابية، ووفقا لما تم الاتفاق علية خلال اجتماع الجمعية العمومية في 31 يناير 2021.

وبعد عملية فرز الأصوات فقد تحصل رئيس الاتحاد كابتن علي احنيش على 9 أصوات مجموعة أعضاء الجمعية الحاضرين، وكذلك حسني علي الملقش نائب الرئيس على 9 أصوات من مجموع الأندية الحاضرة، وكذلك إدريس رمضان قحواش الأمين العام للاتحاد على 9 أصوات، والأعضاء حسن محمد بن زراع وسوسن خالد عبدالرحمن عضوة المراة وجمعة محمد إبراهيم.

وقد أدلى رئيس الاتحاد الليبي للرياضات الجوية الكابتن علي احنيش بتصريح للوسط عقب عملية الانتخاب أكد خلاله شفافية العملية الانتخابية، وأن الاتحاد سوف تكون له رؤية مستقبلية وبرنامج محلي ودولي بعد حصولنا على الاعتراف الرسمي من قبل هيئة الشباب والرياضة سابق؛ لأن الاتحاد يتبع وزارة الشباب والرياضة، وأن جميع الأمور الإدارية قد تم اتخاذها، ونأمل في أن تكون لنا قاعدة كبيرة في مختلف المناطق الليبية، ونحن سنسعى لذلك بكل قوة أنا وأعضاء الجمعية والمكتب التنفيذي.

رئيس اللجنة الانتخابية لطفي قدور 4 أبريل 2021 (تصوير: الصديق قواس)

أثناء عملية فرز الأصوات 4 أبريل 2021 (تصوير: الصديق قواس)

أثناء عملية فرز الأصوات 4 أبريل 2021 (تصوير: الصديق قواس)

أثناء عملية فرز الأصوات 4 أبريل 2021 (تصوير: الصديق قواس)