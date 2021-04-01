سلة النصر واليرموك في افتتاح إياب الدور السداسي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 01 أبريل 2021, 12:58 مساء
منافسات كرة السلة الليبية. (إنترنت)

تنطلق بداية من اليوم الخميس بمجمع سليمان الضراط ببنغازي مباريات إياب الدور السداسي، لبطولة ليبيا لكرة السلة وبمشاركة فرق الأهلي بنغازي والمروج والأهلي طرابلس والنصر والاتحاد واليرموك.

وتتواصل المباريات لستة أيام يتخللها يوم راحة (الأحد)، بواقع ثلاث مباريات يوميا والانطلاقة ستكون اليوم الخميس بثلاث مباريات، المباراة الأولى ستجمع النصر مع اليرموك، وتعقبها مباراة المروج والأهلي بنغازي، وثالث المباريات ستجمع الاتحاد والأهلي طرابلس. 

ويوم الجمعة، سيلتقي في المباراة الأولى الأهلي طرابلس مع اليرموك، وتعقبها مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي، والمباراة الثالثة، ستجمع النصر والمروج.

والسبت، الموافق الثالث من أبريل، المباراة الأولى ستجمع اليرموك والأهلي بنغازي، وتعقبها مباراة الأهلي طرابلس مع النصر، وفي ثالث المباريات يتبارى الاتحاد مع المروج. ويوم الأحد الرابع من أبريل راحة لكل الفرق.

أما يوم الإثنين، الخامس من أبريل، المباراة الأولى ستجمع المروج والأهلي طرابلس، وتعقبها مباراة الاتحاد مع اليرموك، والمباراة الثالثة ستجمع النصر والأهلي بنغازي. 

والثلاثاء، السادس من أبريل، المباراة الأولى ستجمع الاتحاد والنصر، ويعقبها لقاء المروج مع اليرموك، وتختتم البطولة بمباراة الأهلي بنغازي مع أهلي طرابلس.

يشار إلى أن مرحلة ذهاب السداسي تصدرها الأهلي طرابلس بعشر نقاط، ويليه المروج تسع نقاط، تساوت بعدها فرق الاتحاد والنصر والأهلي بنغازي برصيد سبع لكل منها، وفي آخر الترتيب اليرموك خمس نقاط.

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