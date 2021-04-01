بعد خوض 3 مباريات ودية.. النصر يعود إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أبريل 2021, 02:54 مساء
لاعبو النصر . (المركز الإعلامي)

عاد فريق النصر الأول لكرة القدم إلى مدينة بنغازي بعد خوضه معسكرًا تدريبيًا في المنطقة الغربية بمدينة مصراتة.

وخلال هذا المعسكر، الذي استمر منذ 22 مارس وحتى 31 من الشهر نفسه؛ خاض الفريق عددًا من المباريات الودّية، استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وواجه الفريق في أول ودّية نادي الشموع وتعادل معه بثلاثة أهداف في كل شبكة، ثم لعب أمام السويحلي وفقد نتيجة المباراة بهدف دون ردّ، ثم بعد ذلك لعب أمام الأهلي طرابلس وانتهى اللقاء بهدف مقابل هدف.

وخلال هذا المعسكر؛ سجّل النصر أربعة أهداف وتلقى خمسة أهداف في شباكه.

يُذكر أن سبب دخول النصر إلى هذا المعسكر هو توقف الدوري بسبب مشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 الكاميرون.

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى من الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، وبفارق نقطتيْن عن الأخضر المتصدر.

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