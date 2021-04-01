إثارة وتشويق في دوري كرة القدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 01 أبريل 2021, 02:18 مساء
منافسات الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة (فيسبوك)

تتواصل مباريات الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة، التي تشهد ندية وإثارة وتشويقا، حيث جرت أمس أربع مباريات.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

بالمنطقة الخامسة، فاز نجوم صرمان على نجوم صبراتة بخمسة أهداف لثلاثة، ونجوم الصابرية على الانتفاضة بستة أهداف مقابل هدفين، ونجوم الازدهار على النجم الرابطي بهدفين دون رد، والنصر الزنتان على العبور بهدف لصفر.

واليوم الخميس سيتجدد الموعد مع أربع مباريات بدوري القدم المصغرة، حيث تقام بالمنطقة الثالثة على ملعب الأكاديمية مباراة الإشعاع مع التحدي، بداية من الرابعة والنصف مساء.

وبالمنطقة الخامسة، ستقام مباراتان الانتفاضة يلتقي نجوم صرمان، بداية من الثالثة والنصف مساء، ونجوم صبراتة مع نجوم الصابرية. وبالمنطقة السادسة ستقام على ملعب التحدي ميراث مباراة غدوة مع تساوة، بداية من الثالثة والنصف مساء.

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