الاتحاد الليبي يستعين بثلاثي تحكيم تونسي لبطولة «سداسي السلة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 31 مارس 2021, 05:34 مساء
منافسات السلة الليبية. (إنترنت)

استعان الاتحاد الليبي لكرة السلة، بثلاثة حكام من تونس وهم الدوليون سامي بلغارق وأيمن شقرون وهيكل قسطنطيني؛ للمشاركة في إدارة مباريات إياب الدور السداسي لبطولة ليبيا للكرة السلة، التي ستنطلق بداية من غد الخميس، وتتواصل لستة أيام يتخللها يوم راحة، بواقع ثلاث مباريات يوميًّا.

والانطلاقه ستكون غدًا الخميس بثلاث مباريات، المباراة الأولى ستجمع النصر مع اليرموك، وتعقبها مباراة المروج والأهلي بنغازي، وثالث المباريات ستجمع الاتحاد والأهلي طرابلس. 

ويوم الجمعة، سيلتقي في المباراة الأولى الأهلي طرابلس مع اليرموك، وتعقبها مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي، والمباراة الثالثة، ستجمع النصر والمروج.

والسبت، الموافق الثالث من أبريل، المباراة الأولى ستجمع اليرموك والأهلي بنغازي، وتعقبها مباراة الأهلي طرابلس مع النصر، وفي ثالث المباريات يتبارى الاتحاد مع المروج. ويوم الأحد الرابع من أبريل راحة لكل الفرق.

أما يوم الإثنين، الخامس من أبريل، المباراة الأولى ستجمع المروج والأهلي طرابلس، وتعقبها مباراة الاتحاد مع اليرموك، والمباراة الثالثة ستجمع النصر والأهلي بنغازي. 

والثلاثاء، السادس من أبريل، المباراة الأولى ستجمع الاتحاد والنصر، ويعقبها لقاء المروج مع اليرموك، وتختتم البطولة بمباراة الأهلي بنغازي مع أهلي طرابلس.

يشار إلى أن مرحلة ذهاب السداسي تصدرها الأهلي طرابلس بـ10 نقاط، ويليه المروج 9 نقاط، تساوت بعدها فرق الاتحاد والنصر والأهلي بنغازي برصيد 7  لكل منها، وفي آخر الترتيب اليرموك 5 نقاط.

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