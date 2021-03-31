الأهلي طرابلس يشعل سوق الانتقالات في مصر وليبيا بصفقة المليون دولار

شعار الأهلي طرابلس (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

واصل رئيس نادي سموحة المصري فرج عامر تصريحاته النارية، عندما أكد قبل عشرة أيام، أنه تلقى عرضًا وطلبًا رسميًّا باستعارة نادي الأهلي طرابلس مهاجمه الدولي بفريق الكرة الأول بنادي سموحة السكندري حسام حسن، مقابل مليون دولار.

وعاد عامر وتحدث قبل يومين عن الصفقة، مؤكدًا أن العرض قائم لاستعارة حسام حسن أربعة أشهر مقابل مليون دولار، قائلًا في تصريحات إذاعية: «حتى الآن لم نحسم القرار النهائي بشأن إعارة حسام حسن، لنادي الأهلي طرابلس، أنا أميل إلى إعارة اللاعب في الفترة الحالية، نظرًا للمقابل المالي الكبير المعروض علينا، حيث لم يسبق من قبل إعارة أي لاعب لمدة أربعة أشهر مقابل مليون دولار».

وواصل: «ننتظر قرار المدير الفني أحمد سامي لحسم القرار النهائي بشأن قبول عرض الأهلي طرابلس من عدمه، خصوصًا أن إعارة حسام حسن، لا تتعارض مع ما ذكرته بشأن بيعه لأحد الأندية المصرية مقابل 40 مليون جنيه، هذه الصفقة ستكون مفاجأة للجميع».

وعاش فرج عامر أزمة إعلامية كبرى، بعد الهجوم عليه لطلبه 40 مليون جنيه في حسام حسن، المتربع على عرش هدافي الدوري المصري برصيد 8 أهداف، لكنه غير أساسي في القائمة الدولية، الأمر الذي دفع القطبين الأهلي والزمالك للانصراف عنه، إلا أن الملاحظات التي سجلت على رئيس نادي سموحة، أنه يروج للاعبه الدولي، بهدف تحقيق أكبر مكسب مالي، قبل أن يزعم بوجود عرض من الأهلي طرابلس بمليون دولار.

الصفقة حسب التصريحات الرسمية في ليبيا، وحسب الفيديو المنشور خلال لقاء رئيس نادي الأهلي طرابلس ساسي أبوعون، ونائبه إسماعيل اشتيوي الداعم الرسمي لتعاقدات الأهلي طرابلس، تؤكد قرب إتمام استعارة حسام حسن.

من جهة أخرى تعاقد الأهلي طرابلس مع المحترف الليبي محمد الترهوني قادمًا من صفوف فريق سموحة على سبيل الإعارة لمدة أربعة أشهر مقابل 125 ألف دولار.

حسام حسن (أرشيفية : الإنترنت)

محمد الترهوني (أرشيفية : الإنترنت)