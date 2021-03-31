انطلاق إياب مرحلة التتويج لنهائيات كرة السلة.. الخميس

الأهلي طرابلس في منافسات السلة (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

تنطلق غدا الخميس بقاعة سليمان الضراط ببنغازي منافسات إياب مرحلة التتويج لنهائيات سداسي كرة السلة، التي يشارك فيها أندية الأهلي طرابلس متصدر مرحلة الذهاب والنصر والأهلي بنغازي والاتحاد والمروج وصيف مرحلة الذهاب واليرموك آخر الترتيب.

المرحلة النهائية سوف يعرف من خلالها بطل الدوري الليبي للفريق الأكثر نقاطا من مرحلتي الذهاب والإياب معا.

وكان جدول ترتيب فرق الدوري السداسي لكرة السلة مرحلة الذهاب شهد تصدر الأهلي طرابلس برصيد عشر نقاط من خمس مباريات، وفريق المروج في الترتيب الثاني برصيد تسع نقاط، أما الترتيب الثالث فلفريق النصر برصيد سبع نقاط، ورابعا الأهلي بنغازي برصيد سبع نقاط، والاتحاد خامسا برصيد سبع نقاط، وسادسا اليرموك برصيد خمس نقاط.