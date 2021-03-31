المصري أمير إبراهيم في مهمة إنقاذ سلة النصر

أمير إبراهيم (فيسبوك)

اتفقت إدارة نادي النصر الليبي مع المدرب المصري أمير إبراهيم لتولي قيادة الفريق الأول لكرة السلة فيما تبقى من مباريات الدوري السداسي وتصفيات مسابقة الكأس، بعد فسخ التعاقد مع المدرب الصربي نيناد جركش بالتراضي.

وتولى المدرب مروان بوغويلة اليوم الأربعاء تدريب الفريق بعد التواصل معه وتركه لفريق الأهلي بنغازي، حسب الصفحة الرسمية لنادي النصر عبر «فيسبوك».

وفسخت إدارة نادي النصر عقد المدربي الصربي لفريق كرة السلة نيناد كرزتش بالتراضي، مع تكليف المدرب الوطني مروان بوغويلة بالمهمة، وأجريت مفاوضات متقدمة في ذات الوقت مع مدرب أجنبي له تجارب ناجحة في الدوري الليبي، قبل استقدام المصري أمير إبراهيم.

فريق النصر لكرة السلة اختتم مرحلة الذهاب لنهائيات بطولة الدوري الليبي الخاص بدوري التتويج التي أقيمت في طرابلس أخيرا في الترتيب الثالث برصيد ست نقاط.

مباريات دوري التتويج لنهائيات كرة السلة الليبية مرحلة الإياب ستقام بمجمع سليمان الضراط ابتداء من الأول من أبريل المقبل.

كانت سلة الأهلي طرابلس اختتمت مرحلة الذهاب بالعلامة الكاملة برصيد عشر نقاط في الترتيب الأول.

أمير إبراهيم (فيسبوك)