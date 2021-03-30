بدر حسن يعود إلى الأهلي طرابلس

بدر حسن. (إنترنت)

عاد لاعب نادي الأهلي طرابلس السابق، بدر حسن، إلى صفوف فريقه الأهلي طرابلس بعد تجربة احترافية في أحد الفريق الخليجية.

وحسمت إدارة نادي الأهلي طرابلس، ضم لاعب الوسط بدر حسن البالغ من العمر 33 عاما لمدة موسمين، قادما من البكيرية السعودي.

ولعب بدر حسن الموسم الماضي في صفوف الباطن السعودي، وساهم بتأهله للمرة الرابعة في تاريخه لدوري المحترفين، قبل أن ينتقل في أكتوبر الماضي لفريق البكيرية السعودي.

ويتميز بدر حسن لاعب الوسط بمجهود سخي والسرعة داخل الملعب، وقد سبق له أن لعب عدة مواسم مع الأهلي طرابلس، وقدم مردود إيجابي للفريق ما دعا إدارة نادي الأهلي طرابلس للتعاقد معه مرة أخرى.