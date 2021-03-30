جمال خميس آخر المغادرين في الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 30 مارس 2021, 10:09 مساء
جمال خميس. (إنترنت)

أعلن المدير الفني لفريق خليج سرت، جمال خميس، استقالته رسميًا من منصبه بالفريق بدون الكشف عن الأسباب، وذلك بعد مرور ست أسابيع من الدوري الليبي الممتاز.

وقال جمال خميس، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يبدو لي أن العمل مع خليج سرت أصبح مستحيلا وقد قدمت استقالتي من تدريب الفريق".

وكان المدرب الوطني جمال خميس قد تولى تدريب الفريق في أكتوبر الماضي، وقاد الفريق في ست مباريات، حيث فاز في مباراة وحيدة وتعادل في مباراتين وخسارة في ثلاث مباريات.

ويحتل خليج سرت المركز الثامن في المجموعة الاولى بالدوري الممتاز برصيد 5 نقاط. 

وقد شهد الدوري الليبي هذا الموسم استقالة أكثر من عشرة مدربين من مدربي الدوري الممتاز، آخرهم  مدرب خليج سرت جمال خميس.

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