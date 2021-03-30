ملعب بنينا ببنغازي يتزين من جديد بعد 5 أيام لاستقبال حدث رسمي كبير على صعيد الأندية

تدريبات حراسة المرمى بنادي الأهلي بنغازي (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

يخوض فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي بنغازي مباراته الثالثة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، والخاصة بدوري المجموعات أمام فريق أورلاندو الجنوب أفريقي الأحد المقبل، على أرضية ملعب شهداء بنينا، في أول مباراة رسمية للفرق الليبية على أرضها بعد أن تم رفع الحظر عن الملاعب الليبية، حيث تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ليلا.

فريق الأهلي بنغازي لعب كل مبارياته في التصفيات خارج الوطن، وهو يطمح للخروج بنتيجة إيجابية تؤهله للدخول في الدور ربع النهائي من المجموعة، حيث لعب مباراتين خسر الأولى أمام فريق إنييمبا النيجيري بنتيجة 2-1، بينما فاز في المباراة الثانية على وفاق سطيف الجزائري بهدف نظيف ورصيده حاليا ثلاث نقاط.

الفرق الليبية والمنتخبات الوطنية عانت كثيرا جراء الحظر الذي كان مفروضا على ملاعبها ماديا ومعنويا، حيث أسهم هذا الحظر في عدم تحقيق نتائج إيجابية للمنتخبات الوطنية والأندية وهي تمني النفس حاليا أن تحقق نتائج إيجابية.