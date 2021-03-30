السبعي لـ«بوابة الوسط»: نجهز لتنظيم بطولة دولية في الفروسية بليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 30 مارس 2021, 02:59 مساء
منافسات الفروسية (أرشيفية - إنترنت)

أكد رئيس اللجنة التسييرية للاتحاد الليبي لفروسية قفز الحواجز، فريد السبعي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن العمل متواصل لحصر الأندية ذات العضوية الفاعلة في فروسية قفز الحواجز حتى يونيو المقبل.

وأضاف السبعي: «على الأندية استكمال المستندات المطلوبة لاعتمادها، حيث تم الانتهاء من مسودة النظام الأساسي للاتحاد الليبي لفروسية قفز الحواجز، وسيتم عرضها على أندية ومدارس الفروسية لمناقشتها والتشاور فيها، وإبداء الرأي بشأنها».
 
وأوضح السبعي: «أن انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للفروسية، ستقام في 21 أكتوبر المقبل، وسيتم إبلاغ الاتحاد الدولي للفروسية، واللجنة الأولمبية الليبية ووزارة الرياضة بالموعد الانتخابي».
 
أما بخصوص تنظيم البطولات لفروسية قفز الحواجز، فقال السبعي: «خلال الأشهر الماضية نظمنا عدة بطولات بمدن طرابلس المفتوحة بمصراتة، أفرزت العديد من المواهب وسيكون لها شأن ومستقبل كبير في رياضة الفروسية، وحاليا بدأنا التجهيز لتنظيم بطولة دولية لفروسية الحواجز، على أرض ليبيا بمشاركة أبرز الفرسان العالميين، وبعون الله ستكون فى سبتمبر المقبل بميدان الفروسية بطرابلس».

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