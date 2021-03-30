مفاجأة «لطيفة» لجمهور الأهلي طرابلس من دبي

المطربة التونسية لطيفة (صورة مثبتة من فيديو)

أعلنت المطربة التونسية لطيفة، عبر صفحتها الشخصية والرسمية على «فيسبوك»، مشروعها الغنائي الأول من نوعه، بعمل أغنية للنادي الأهلي طرابلس.

وأظهرت الصفحة أكثر من فيديو للفنانة التونسية، وهي تقوم بعمل لقاءات تلفزيونية، حول الحدث، بالإضافة إلى بروفات لتصوير الفيديو الخاص بالأغنية، التى يجرى تصويرها بدبي.

وكتبت لطيفة على صفحتها أنها بصدد عمل أغنية، هي الأولى من جانبها لنادٍ رياضي عمومًا، مطالبة جمهورها بترقب الأغنية خلال أيام، التي جاءت تحت إشراف نائب رئيس النادي إسماعيل اشتيوي.

ويعد نادي الأهلي طرابلس أحد أقدم الأندية الليبية، وملقب بـ«الزعيم»، كما أنه صاحب صولات وجولات متعددة على صعيد المنافسات المحلية والعربية والأفريقية سواء بدوري الأبطال أو الكونفدرالية.