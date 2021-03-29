انتقادات حادة من الوسط الرياضي على انتخابات اتحاد كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 29 مارس 2021, 07:10 مساء
عبد الحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

اختلفت الآراء في الوسط الرياضي، بشأن انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم، حيث إن البعض انتقد طريقة الانتخابات واختيار بعض الأسماء. 

الصحفى الرياضي علي العزابي، كتب على صفحته الشخصية «فيسبوك»: «أصواتكم أمانة، وقد خان البعض منكم الوطن والأمانة».

المدرب واللاعب السابق فؤاد شقوارة، أبدى استغرابه في منشور له، وقال إنه مصدوم من عدم اختيار  بعض الشخصيات الكروية، التي لها علاقة مباشرة بكرة القدم.

المدرب واللاعب السابق جمال خميس، أشار إلى أن الجمعية العمومية  للاتحاد الليبي لكرة القدم أطلقت رصاصة الرحمة على كرة القدم، ولم تكن فى مستوى تطلعات الوسط الرياضي.

وانتهت العملية الانتخابية، السبت، لاختيار مجلس إدارة جديد لاتحاد كرة القدم الليبي، التي أُقيمت بفندق «باب السلام» بمدينة طبرق، التي فاز بها عبدالحكيم الشلماني الفائز بولاية جديدة لمدة أربع سنوات، بعد فوزه بـ62 صوتًا أمام منافسه إبراهيم شاكة.

ويضم المجلس الجديد، عبدالحكيم إبراهيم الشلماني رئيسًا، خميس آدم محمد نائبًا أول، ناجي محمد علي نائبًا ثانيًا، عادل علي الأوجلي عضوًا، مجدي شعيب امبهدل عضوًا، حمد عبدالله سعيد عضوًا، نوري سالم جموم عضوًا، هاشم محمد سعد الله عضوًا، خالد غيث افليه عضوًا، أحمد جبريل الأصهيب عضوًا، سعاد محمد الجديد عضوًا.

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