إبراهيم شاكة يطعن في انتخابات اتحاد كرة القدم الليبي وسط تلويح باللجوء إلى «فيفا»

إبراهيم شاكة (أرشيفية - إنترنت)

علمت «بوابة الوسط» أن المرشح لمنصب رئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم في الانتخابات الأخيرة إبراهيم شاكة تقدم بطعن على انتخابات اتحاد الكرة أمام لجنة الطعون، وذلك احتجاجًا على منعه من حضور الانتخابات.

أيضًا أضاف شاكة في شكواه أنه تم السماح لبعض ممن ليست لهم صفة قانونية لحضور الانتخابات ممثلين لبعض الأندية، مشيرًا إلى وجود شبه تلاعب بالنتائج.

كما علمت «بوابة الوسط» أن الأزمة ينوي إبراهيم شاكة تصعيدها وتحويلها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ونجح رئيس اتحاد كرة القدم الليبي، عبدالحكيم الشلماني، في الحفاظ على مقعده رئيسًا لاتحاد اللعبة الشعبية الأولى في ليبيا، لدورة جديدة مدتها أربعة أعوام، بعد أن حصد 62 صوتًا خلال الانتخابات التي أُقيمت في فندق باب السلام بمدينة طبرق.

وكان الشلماني حصد في الجولة الأولى 56 صوتًا، يسبقه منافسه الأول إبراهيم شاكة برصيد 58 صوتًا، بينما ودع الجولة الأولى جمال أبونوارة برصيد ثلاثة أصوات، ليلجأ شاكة والشلماني للجولة الثانية التي حسمها الأخير بـ62 صوتًا، بينما حصد منافسه شاكة 54 صوتًا، حيث حضر الانتخابات 116 عضوًا من أصل 120 عضوًا يحق لهم التصويت، خلال الانتخابات التي فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح السبت الماضي.