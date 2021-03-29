الزناد يحمل حزام النصر وسط الهتاف مع رجل الزي الليبي الحامل للطبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 مارس 2021, 03:24 مساء
الزناد يحتفل مع جمهوره في بلجيكا (صورة مثبتة من الفيديو)

حرص بطل الملاكمة الليبي مالك الزناد، المصنف 90 عالميًّا، على الاحتفال وسط أبناء بلده في غرفة تغيير الملابس، أمس الأحد، عقب نصره الجديد بالقاضية على حساب الملاكم الروسي نيهاروف الشهير بـ«المدمر»، والمصنف 77 عالميًّا.

المباراة أُقيمت في بلجيكا، وسط تجهيزات غير عادية للحدث الكبير، فكان الزناد في الموعد، ومارس هوايته في تحقيق الفوز بالقاضية، محرزًا 17 فوزًا في مسيرته، منها 16 مباراة بالقاضية، وواحد بالنقاط، وجاءت القاضية الأخيرة في الجولة التاسعة، أمام الخصم الروسي.

الزناد حرص على مشاركة جمهوره الليبي والعالمي، بعد أن بات الزناد مطروحًا بقوة على الساحة العالمية، كأحد الوجوه الصاعدة بشكل جيد في عالم الملاكمة، ورغم حالة الإرهاق التي بدا عليها الزناد عقب المباراة فإنه كان حريصًا على حمل حزام الفوز والهتاف لبلده ليبيا وسط أبناء وطنه، وكان من بينهم مَن يرتدي الزي الليبي الشهير، مصطحبًا معه طبلة لمزيد الاحتفال بالبطل العالمي.
 
بدأ الزناد مسيرته الاحترافية بمالطا في العام 2015 بالفوز على بطل مالطا، وواصل بعدها تألقه في مجال الاحتراف بعروض رائعة وسلسلة من الانتصارات وصلت إلى 17 انتصارًا أغلبها بالضربة الفنية القاضية، أبرزها فوزه على البريطانيين ويلمز وجريمن أساري، والسلوفاكي ميتشيل، والكاميروني تشامبا.

كان آخر ظهور للملاكم الدولي الليبي مالك الزناد في نزاله أمام منافسه أندريه في مالطا، في يوليو الماضي؛ حيث تسببت جائحة «كورونا» في تأخير ظهور البطل الليبي الذي يحتل المركز الـ90 بالتصنيف الصادر عن الاتحاد العالمي للملاكمة، الذي يضم 1133 ملاكمًا، فيما جاء أيضًا بالمركز الثالث على المستوى الأفريقي.

الزناد يحتفل مع جمهوره في بلجيكا (صورة مثبتة من الفيديو)
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