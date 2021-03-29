سلة الأهلي طرابلس تتصدر السداسي.. والمروج أقرب الملاحقين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 29 مارس 2021, 12:00 مساء
مباراة النصر والأهلي طرابلس في السلة (فيسبوك)

جرت، أمس الأحد، بالقاعة الكبرى بطرابلس آخر ثلاث مباريات في ذهاب الدور السداسي لبطولة ليبيا لكرة السلة، وجاءت نتائجها لتشهد فوز الأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي بنتيجة 87/69، والمروج على اليرموك 71/64، والاتحاد على النصر 60/56.

بهذه النتائج يتصدر الأهلي طرابلس مرحلة الذهاب بالعلامة الكاملة برصيد عشر نقاط من خمس مباريات، ويلاحقه المروج برصيد تسع نقاط، تتساوى بعدها فرق الاتحاد والنصر والأهلي بنغازي برصيد سبع نقاط لكل منها، وسادسًا اليرموك بخمس نقاط.

يُشار إلى أن مرحلة إياب سداسي السلة ستُقام بمجمع سليمان الضراط ببنغازي بداية من الخميس المقبل، وتتواصل لمدة ستة أيام والفريق الأكثر نقاطًا من التجمعين سيتوجه بكأس بطولة ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2020/2021.

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