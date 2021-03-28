براعم وأشبال الأهلي طرابلس في القمة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 28 مارس 2021, 07:37 مساء
مباراة لفريق شباب الأهلي طرابلس (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

حقق أشبال وبراعم نادي الأهلي طرابلس دوري الفئات السنية لكرة القدم باحتلال التراتيب الأولى، حيث تصدر براعم الأهلي طرابلس مرحلة الذهاب بـ17 نقطة ليكون بطل مرحلة الذهاب.

الأهلي طرابلس يتصدر الدوري بـ17 نقطة، يليه نادي الوحدة بـ13 نقطة، والاتحاد بـ12نقطة، والشط 12 نقطة، ورفيق 11 نقطة، والمدينة 10 نقاط، وأبوسليم 3 نقاط والمحلة صفر من النقاط.

وحقق فريق براعم الأهلي طرابلس الفوز في خمس مباريات بمرحلة الذهاب وتعادل في مباراتين.

أما أشبال الأهلي طرابلس فجاؤوا في الترتيب الأول بـ19 نقطة، يليه الاتحاد بـ17نقطة، وفاز أشبال الأهلي طرابلس في 6 مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

كانت نتائج مباريات أشبال الأهلي طرابلس في مرحلة الذهاب تشهد تعادل الأهلي طرابلس مع الاتحاد سلبيًّا، وفوز على المدينة (3 / 2) وفوز على الوحدة (3 / صفر) وعلى أبوسليم (2 / صفر) وعلى رفيق (4 / 2) وعلى الشط (1/ صفر) وعلى المحلة (7/ صفر).

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