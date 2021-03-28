تناغم منتظر لمجلس إدارة اتحاد الكرة الليبي الجديد بعد إعلان التشكيل كاملا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 28 مارس 2021, 06:26 مساء
الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم الليبي (صفحة اتحاد الكرة عبر فيسبوك)

انتهت العملية الانتخابية، أمس السبت، لاختيار مجلس إدارة جديد لاتحاد كرة القدم الليبي، التي أُقيمت بفندق «باب السلام» بمدينة طبرق.

ويترقب الجميع حالة التناغم المنتظرة لإدارة اتحاد الكرة الجديد، تحت قيادة عبد الحكيم الشلماني الفائز بولاية جديدة لمدة أربع سنوات، بعد فوزه بـ62 صوتًا أمام منافسه إبراهيم شاكة.

يضم المجلس الجديد، عبدالحكيم إبراهيم الشلماني رئيسًا، خميس آدم محمد نائبًا أول، ناجي محمد علي نائبًا ثانيًا، عادل علي الأوجلي عضوًا، مجدي شعيب امبهدل عضوًا، حمد عبدالله سعيد عضوًا، نوري سالم جموم عضوًا، هاشم محمد سعد الله عضوًا، خالد غيث افليه عضوًا، أحمد جبريل الأصهيب عضوًا، سعاد محمد الجديد عضوًا.

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