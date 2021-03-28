الأهلي طرابلس يجتاز المروج ويتصدر الدوري السداسي قبل مواجهة الأهلي بنغازي في السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 28 مارس 2021, 05:55 مساء
الأهلي طرابلس في منافسات السلة (المركز الإعلامي عبر فيسبوك)

جرت، أمس السبت بالقاعة الكبرى بطرابلس، ثلاث مباريات في ذهاب الدوري السداسي، لبطولة ليبيا لكرة السلة، انتهت بفوز الاتحاد على اليرموك 61/ 48، والنصر على الأهلي بنغازي 71/ 47، والأهلي طرابلس على المروج 91/ 61.

وبعد هذه النتائج، باتت الصدارة للأهلي طرابلس بثماني نقاط، وأقرب الملاحقين المروج بسبع نقاط، والنصر والأهلي بنغازي بست نقاط لكل منهما، وخامسًا الاتحاد بخمس نقاط، واليرموك أربع نقاط.

وتجرى اليوم الأحد بنفس القاعة آخر ثلاث مباريات من مرحلة ذهاب الدور السداسي، المباراة الأولى ستجمع الأهلي طرابلس مع الأهلي بنغازي، ويعقبها لقاء اليرموك والمروج، وثالث المباريات ستجمع الاتحاد والنصر.

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