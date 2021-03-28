تونس وغينيا الاستوائية إلى أمم أفريقيا بالكاميرون 2022 وليبيا تتذيل المجموعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 مارس 2021, 05:28 مساء
فرجاني ساسي يقود منتخب تونس للتأهل (أرشيفية : الإنترنت)

اختتم المنتخب التونسي لكرة القدم مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في الكاميرون مطلع العام المقبل، بفوزه على ضيفه منتخب غينيا الاستوائية 2/ 1 اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة، التي شهدت أيضًا فوز المنتخب التنزاني على نظيره الليبي 1/ صفر.

وسجل هدفي المنتخب التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة الرابعة، وكارلوس أكابو مارتينيز، لاعب غينيا الاستوائية بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 52، فيما سجل هدف منتخب غينيا الاستوائية فراس شواط، لاعب المنتخب التونسي، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 88.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب غينيا الاستوائية عند تسع نقاط في المركز الثاني، وكان المنتخبان ضمنا تأهلهما لنهائيات بطولة أمم أفريقيا قبل خوض هذه المباراة.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب التنزاني على نظيره الليبي بهدف نظيف سجله سايمون موسوفا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع المنتخب التنزاني رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد المنتخب الليبي عند ثلاث نقاط في قاع الترتيب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدن في العالم تطفئ أنوارها إحياء لفاعليات «ساعة الأرض»
علوم وتكنولوجيا
قادة جيوش أميركا وبريطانيا واليابان و7 دول أخرى يدينون استخدام القوة القاتلة ضد ...
دولى
«متطرفون» يسيطرون على بلدة شمال موزمبيق بالقرب من مشروع غازي ضخم
دولى
نص كلمة كوبيش في اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي
ليبيا
هيئة قناة السويس: الأحوال الجوية ليست السبب الرئيسي لجنوح السفينة
عربى
التحدي يتوج بالسوبر الليبي - التونسي لـ«القدم المصغرة» للمرة الثانية وجائزة 5000...
رياضة محلية
«رويال بوسكاليس»: توقعات بإعادة تعويم السفينة العملاقة العالقة في قناة السويس ...
اقتصاد
دورتموند يفتح مزادا خياليا على هالاند
رياضة عالمية
مدرب خليج سرت يتساءل: لماذا لم يقدم مجلس اتحاد الكرة استقالته بعد خماسية المنتخب...
رياضة محلية
يكفي 5 آلاف شخص.. إعداد أكبر طبق «كسكسي» في ليبيا بغدامس
ليبيا
مدير «الدعم المركزي» يجتمع مع معاونه بالمنطقة الشرقية
ليبيا
لجنة مكافحة «كورونا» توصي بفرض غرامات مالية على مخالفي الإجراءات الاحترازية
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تطوير لقاح قد ينهي أورام الدماغ السرطانية