منتخب ليبيا يودع تصفيات أفريقيا بهزيمة جديدة أمام تنزانيا

مباراة سابقة لمنتخب ليبيا أمام تنزانيا (أرشيفية : الإنترنت)

خسر المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، نتيجة مباراته أمام مضيفه المنتخب التنزاني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لحساب المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية الكاميرون 2022.

جاء الشوط الأول من المباراة ليشهد ضغط متواصل من جانب المنتخب التنزاني في مناطق المنتخب الليبي ولاحت له ثلاثة فرص محققة للتسجيل تكفل القائم لها في مناسبتين.

المنتخب الليبي انكمش في منطقته ولم يقوم بأي هجوم خطير على مرمى المنتخب التنزاني واستمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 46 من الوقت الإضافي ليسجل المنتخب التنزاني هدفه الأول عن طريق لاعبه سايمون مسوفا.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء المنتخب الوطني قليلا بعد الاستبدلات التي قام بها مدرب المنتخب زوران وقد لاحت له ثلاثة فرص خلال الشوط الثاني أبرزها فرص عبر محمد صولة ومعاذ عيسي.

وقد حرم الحكم الصومالي منتخب ليبيا من ركلتي جزاء لتنتهي المباراة بفوز المنتخب التنزاني بنتيجة هدف دون مقابل.

بهذه النتيجة يختتم المنتخب الوطني مشاركته في التصفيات برصيد ثلاثة نقاط من ست جولات، وكان قد خسر الخميس الماضي في الجولة الخامسة أمام منتخب تونس بخمسة أهداف مقابل هدفين فقط في أول مباراة تقام في ليبيا بعد رفع الحظر منذ العام 2013.

دخل منتخب «فرسان المتوسط» المباراة بتشكيل مكون من مراد الوحيشي وصدام الورفلي والمعتصم صبو وصلاح فكرون وربيع اللافي ومحمد التهامي والشامخ القذافي وربيع الشادي ومحمد صولة وإبراهيم بودبوس ومعتز المهدي.

أما قائمة البدلاء فضمت: رضوان توفيق ومعاذ اللافي ومنصور رزق وأحمد المقصي ومحمد الترهوني وعلي يوسف وإسماعيل الحاسي وفيصل البدري وسالم عبلو وعبدالله بلعم وأحمد القديري ومعاذ عيسى.