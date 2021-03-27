الشلماني عقب فوزه بولاية جديدة: جئت من أجل مصلحة الكرة الليبية وأهلا بشاكة ونتواصل لرفع الحظر كاملا

عبد الحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

أدلى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني عقب فوزه، اليوم السبت، بولاية جديدة، بتصريح إعلامي لقناة «ليبيا الرياضية».

قال فيه: «لأول مرة يتم حضور117 ناديًا من 120، أحترم الجميع حتى الذي كان مع الطرف الآخر، وأرحب به في العمل معنا، سواء السيد إبراهيم شاكة أو المنتخبين، حتى ولو نجح السيد إبراهيم فهو صديق، بعيدًا عن الفتنة، وكل الكلام الذي قيل، وفيه أشياء لم تحدث، وأنا مسؤول عن كلامي، وهو عارٍ عن الصحة».

وأضاف: «لابد أن أنقل تحياتي للسيد إبراهم شاكة، مصراتة هي أهلي والمرج وطرابلس وبنغازي كلهم أهلي، وأنا جاى من أجل ليبيا، وأنا سعيد لأنني بدأت خطوات جيدة مع الاتحاد الأفريقي في رفع الحظر عن الملاعب الليبية، وكنت في فترة انتقالية بسيطة جدًّا، سنتين، مكلف كنائب أول تسيير أعمال اتحاد الكرة، والمنتخب حاليًا في تنزانيا، ولا زالت لدينا فرصة، وكنت قبل قليل مع المحامي في موضوع الطعن المقدم، وفرصة ليبيا مازالت موجودة».

وأكمل: «أتمنى من الجمعية العمومية أن تختار العناصر المسندة لي في عملي، وأنا مسؤول على كل كلمة قولتها، وسوف أقدم للكرة الليبية كل ما لدي، والفترة الانتقالية السابقة لمدة سنتين واجهنا فيها مشاكل كبيرة مما أثر حتى في عملي في الاتحاد الأفريقي كرئيس لاتحاد شمال أفريقيا، وأعد الجمهور الرياضي أن كل شيء سوف يتغير اعتبارًا من ساعة انتهاء العرس الانتخابي، ونشكر جميع الإعلاميين المتواجدين من الصحافة الدولية والأفريقية، الذين شاهدوا شفافية الانتخابات».

وأختتم الشلماني: «تم تطبيق اللائحة المنظمة لعملية الانتخابات، وإذا كان أي واحد من لجنة الانتخابات أو الطعون قال إن عبد الحكيم الشلماني تدخل في علمنا يقف أمام الجميع ويقول ذلك، وأنا مستعد لذلك، أنا ليس من اختصاصي عمل لجنة المسابقات أو الطعون، أنا عملي رئيس اتحاد الكرة، لدي صفة إدارية، ونتمنى التواصل مع الجميع، ونفتح صفحة جديدة من أجل الرياضة الليبية وكرة القدم الليبية».