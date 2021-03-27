التحدي يتوج بالسوبر الليبي - التونسي لـ«القدم المصغرة» للمرة الثانية وجائزة 5000 دينار

تتويج التحدي بالسوبر الليبي التونسي (إنترنت)

توج التحدي مصراتة بكأس وذهبية السوبر الليبي التونسي لكرة القدم المصغرة، كما فاز بقيمة مالية خمسة آلاف دينار، بعد فوزه أمس الجمعة، بملعبه على بطل تونس اتحاد بني خيار، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

جاءت جميعها في شوط المباراة الثاني بإمضاء اللاعبين، إبراهيم الهوشي، وأيمن النقريش، وإبراهيم محمد، وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من الليبيين أسعد كرناف وطه زوبي، والتونسيين، محمد أمين ومحمد بن سالم.

وعقب المباراة جرى حفل التتويج بحضور عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، ورئيس الاتحاد الأفريقي لـ«القدم المصغرة» أشرف بن صالحة، ونائبه حسين الطويلب، ورئيس هيئة الرياضة فرع مصراتة أسامة سميو، ومدير شركة المتحدة للتجهيزات الرياضية عبدالهادي الزليطني.

تم فيه تتويج نادي التحدي بكأس البطولة والميدالية الذهبية وحصوله على الجائزة المالية، وسبق للتحدي التتويج بكأس النسخة الأولى التي جرت في تونس بعد فوزه على ترنجة بطل تونس بركلات الترجيح.